Sebastián Yatra decepciona a sus seguidoras con nuevo ‘look’

Hace un par de años, el cantante colombiano Sebastián Yatra decidió cortarse la barba, algo que no les gustó para nada a sus seguidoras, que aseguraron que no se veía igual y que realmente no le lucía bien.

Para empezar el nuevo año, el artista decidió quitarse de nuevo su vello facial y como era de esperarse, sus seguidoras no estuvieron de acuerdo con su nueva imagen.

Comentarios como “¿Qué haces?”, “¿Por qué?”, “Se repite la historia” y “Nooo, otra vez noooo”, fueron algunos de los que le dejaron usuarios de las redes sociales a Yatra en el video en el que mostró que se quitó la barba.