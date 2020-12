‘Epa Colombia’ pone fin a su relación por infidelidad de su novia

De acuerdo con la creadora de contenido colombiana ‘Epa Colombia’, su expareja Diana Celis, jugadora del Santa Fe, le fue infiel con una de sus compañeras de equipo, motivo por el cual decidió terminar su relación.

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana les contó a sus seguidores que la futbolista eliminaba conversaciones con su compañera, con quien sostenía una relación secreta:

"Ella me decía que iba para terapia e iba a la casa de ella. Yo le ayudaba día a día y no creía en esto porque yo no lo merezco. Creí que todo era perfecto".