"¿Usted es inmune al virus?”: Vecinas se pelean por fiesta a todo volumen este 1 de enero

Se volvieron virales en las redes sociales unos videos en los que se ve a un grupo de vecinos discutir por una fiesta que se estaba llevando a cabo en horas de la mañana este 1 de enero, en Medellín.

En las imágenes, se escucha a la mujer que graba el video enfrentar a a dos mujeres y un hombre en estado de alicoramiento, mientras tienen música a todo volumen:

“Muy bonito, ¿cierto? Poner el equipo [de sonido] aquí a la entrada de mi casa, para que le entre a uno el ruido acá”.

La dueña de la casa en donde se estaba llevando a cabo la fiesta no le gustó para nada el reclamo de su vecina y le grita que “Éntrese, que usted está en cuarentena, mija”.

La vecina, molesta por el ruido, le responde: “No, es que no es cuarentena, sino que a usted no se le pegue el codo. ¿Usted no tiene cuarentena?”, y agrega: “¿Usted es inmune al virus, señora?”.

Luego de discutir un tiempo, uno de los presentes en la fiesta le sube más el volumen de la música y la joven que hizo el reclamo prefiere terminar la pelea.