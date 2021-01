Belinda se encuentra muy triste por la pérdida de su “compañerito”

La cantante Belinda, que se encuentra actualmente en una relación con el músico Christian Nodal, está atravesando un duro momento.

A través de su cuenta de Instagram, la mexicana, que tiene el corazón roto, lamentó la muerte de Gizmo, una de sus mascotas que la acompañó durante 13 años:

“La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardian, 13 años juntos, no puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho, nunca te olvidaré, gracias por todo lo que me diste, por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado. Te amo mi bebe".