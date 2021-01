“El Christian Grey colombiano”: Joven expuso a hombre que la sedujo con atrevido audio y se hizo viral

Durante este jueves, un nuevo video se tomó las redes sociales y rápidamente se hizo viral.

Mira también: “TIENE QUE SER BERRACA”: INDIGNACIÓN POR VIDEO EN EL QUE OBLIGAN A UNA MENOR A TATUARSE

En esta ocasión, una joven expuso a un hombre que la sedujo con una par de atrevidos audios y dejó en evidencia las inmensas ganas que él tenía de estar con ella. En la grabación, se escucha al sujeto manifestar que la mujer no podía irse de Colombia, sin antes tener un encuentro íntimo con él.

Los audios fueron rescatados por una tuitera, registrada como @meli__05, quien calificó al hombre como "el Christian Grey cartagenero”. Hasta el momento, la publicación de esta joven ha sido replicada más de 900 veces y cuenta con más de 75 mil reproducciones en Twitter.

Te puede interesar: 11 RAZONES POR LAS QUE LOS HOMBRES DEBERÍAN MASTURBARSE AL MENOS 21 DÍAS AL MES

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y algunos comentaron: "Qué escucharon mis oídos", "dizque las 50 champetas de Grey", "qué risa, no aguanto", "esa Daniela no se va de Colombia", "tremendo poeta" y "creo que necesito una prueba de embarazo después de escuchar esto".