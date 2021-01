Jeffree Star aclara rumores sobre la supuesta infidelidad de Kanye West a Kim Kardashian

Luego de que varios medios internacionales hablaran sobre la posible separación de Kim Kardashian y Kanye West, diferentes rumores frente a los motivos de la ruptura empezaron a salir a la luz.

De acuerdo con diferente información de las redes sociales, el rapero estadunidense le habría sido infiel a la exitosa empresaria con Jeffree Star, un popular maquillador que saltó a la fama en MySpace.

Jeffree Star, cansado de los rumores, quiso aclarar todo lo ocurrido a través de un video, en el que aseguró que no tiene ningún tipo de relación con Kanye West:

“Supongo que una chica inventó una completa mentira en TikTok y se volvió viral, donde insinúa que Kanye West y Kim Kardashian se van a divorciar porque un gran influencer de belleza masculino se está acostando con él (…) Estoy soltero. No me he acostado con nadie. Esto es tan extraño… Es tan estúpido”.