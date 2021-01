La foto de Vanessa Hudgens con Zac Efron que hizo estallar Instagram

High School Musical es una de las producciones más recordadas e influyentes de la década del 2000, tanto así que sus actores principales aún son identificados con los personajes que encarnaron.

Tal es el caso de Vanessa Hudgens, quien personificó a Gabriella en la serie, y que sorprendió a todos con una foto de una memorable escena que protagonizó con su ex novio Zac Efron, quien encarnaba a Troy.

No obstante, sorprendió aún más el mensaje de la escena, en la Troy le regala un collar con una T a Gabriela, y ella le dice, ¿T de Troy? y él dice, "No, T de la cuenta de Twitter de Trump ha sido suspendida" (la traducción al inglés sería: No, T is for Trump's Twitter account is suspended).

La reacción de los seguidores fue de euforia total tras el ocurrente cambio en la escena, luego de que se supiera de la suspensión de la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la toma de cientos de votantes de él al capitolio y sabotear la certificación de Joe Biden como el próximo presidente.