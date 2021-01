Luisa Castro, exnovia de ‘La Liendra’, tendría una relación con una mujer

Luisa Castro, quien tuvo una relación con el polémico creador de contenido ‘La Liendra’, respondió algunas preguntas que le realizaron sus seguidores en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

La joven, que aseguró que no quiere tener un romance, reveló que no tendría problema en tener una relación con una mujer, cuando le preguntaron si saldría con una:

“No estoy buscando enamorarme ni nada de eso. No estoy cerrada a la posibilidad de que pueda llegar una buena persona y me enamore. No me va a importar si es hombre o mujer”.