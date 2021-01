Fans de Selena Gomez piensan que ‘De Una Vez’ es para Justin Bieber

La talentosa artista Selena Gomez lanzó este 15 de enero ‘De Una Vez’, una canción en español que fue promocionada por diferentes redes sociales.

La cantante, que tuvo un gran éxito con ‘Rare’, su último álbum, al parecer se está preparando para el lanzamiento de lo que sería su siguiente trabajo discográfico, en el que demostraría lo orgullosa que se siente de tener raíces mexicanas.

Fanáticos de Selena están asegurando a través de diferentes plataformas que ‘De Una Vez, que tiene versos como “Ya no duele como antes no, la herida de tu amor sanó. De una vez por todas, soy más fuerte sola. No me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas. No te tengo a ti, me tengo a mí”, estaría dirigida para el cantante canadiense Justin Bieber, con quien la también actriz tuvo una relación en el pasado.