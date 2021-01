Kirovsky, el aterrador pueblo fantasma ruso

El pueblo fantasma ruso Kirovsky, fue evacuado de manera misteriosa en el año 1964 luego de que 290 personas de 560 habitantes desaparecieran en circunstancias extrañas.

Las autoridades rusas, no han podido explicar hasta la fecha qué fue lo que sucedió en este pequeño pueblo, incluso las personas que no desaparecieron no fueron capaces de testificar o hablar sobre si vieron o escucharon algo.

Tiempo después, empezaron a aparecer en el mar de Kirovsky alrededor de 5800 dedos humanos, que al parecer pertenecían a las personas que desaparecieron.

El Chancho de INSOMNIA nos cuenta más detalles de este macabro suceso: