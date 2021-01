Lady Gaga es comparada con una maestra Jedi de Star Wars

A través de las redes sociales, la querida artista Lady Gaga, que siempre ha mostrado abiertamente su apoyo a Joe Biden y Kamala Harris, pidió paz y amor durante la posesión del nuevo presidente de Estados Unidos:

"Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadunidenses. Un día para el amor, no para el odio. Un día para aceptar, no el miedo. Un día para soñar con nuestra futura alegría como país. Un sueño que no es violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor desde el Capitolio"