¡Qué cuerpazo! Salma Hayek sorprende con foto en ajustado bikini negro

A través de su cuenta de Instagram, la exitosa actriz de 54 años Salma Hayek publicó una foto con la que compartió un reflexivo mensaje.

En la imagen, Hayek aparece luciendo un bikini negro, mientras se coge la cabeza a la orilla del mar.

“We need to keep our cool. Hay que mantener la calma #instamood #calm”.