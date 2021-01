Ladrón que fue capturado rompe en llanto y pide que llamen a su mamá

Se volvió viral en las redes sociales un indignante video en el que aparece un joven ladrón llorando, luego de ser capturado por las autoridades.

En las imágenes, el joven de 19 años, identificado como Alan Steve Rojas Depaz, llora mientras le preguntan por qué lo hace y pide que traigan a su madre.

El joven fue detenido por las autoridades de Lima, Perú, luego de que intentara robarle el celular a una mujer a punta de golpes.

De acuerdo con la víctima, que habló con el medio Buenos Días Perú, el joven la golpeó mientras se transportaba en un bus:

“Ese ladrón subió y me comenzó a meter golpes en el brazo, me arrancó el celular y bajó. Yo me quedé parada, pero mi reacción fue bajar y comenzar a gritar”.