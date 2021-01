Nath Campos acusa al youtuber Rix de haber abusado sexualmente de ella

En la noche del pasado 22 de enero, las redes sociales explotaron por una noticia que ha dejado consternados a cientos de personas. La youtuber mexicana Nath Campos confesó que el influencer Ricardo González, mejor conocido como Rix, abusó sexualmente de ella.

La joven relató que hace unos años en una fiesta con otros youtubers, ella estaba ebria, por lo que sus amigos se ofrecieron a llevarla a su casa.

Como no podía subir las escaleras, Rix se ofreció a llevarla hasta su apartamento, y presuntamente, al llegar a su cuarto, él aprovechó su ebriedad para abusar sexualmente de ella. En el video, Nath relató además que recién ocurrieron los hechos, ella les contó a sus amigos más cercanos, pero le dijeron que solo "exageraba las cosas".

Por otra parte, Rix dijo a través de su Instagram, que tanto ella como él estaban alicorados y que no recordaban lo que habían hecho. Sin embargo, en un video de su canal, hablaba sobre Nath diciendo que "yo la conocí en un antro hace 4 años y pues no puedo tener una impresión de ella porque estaba muy borracho y me la estaba intentando agarrar".

NO SE DEBE CANCELAR. SE DEBE ENCARCELAR!



Justicia para Nath Campos. — LA DIVAZA ✨ (@ladivaza) January 22, 2021

Ricardo González "Rix" abusó de Nath Campos utilizando como excusa su "estado de ebriedad" todos sus amigos cercanos lo sabían y le dieron la espalda a ella, hoy decidió hablar, pedir apoyo para que se haga justicia, ese desgraciado debe pagar lo que hizo, estamos contigo Nath 💜 — alexa (@heycutelouie) January 22, 2021

Una persona en estado de ebriedad no puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales. La cultura del abuso de confianza y el aprovechamiento para cometer violaciones ya no debe tener cabida. Apoyemos a las víctimas, rompamos el silencio. Solidaridad con Nath Campos. pic.twitter.com/1k26IyEoUY — Memoria y Tolerancia (@MuseoMyT) January 23, 2021

Los comentarios de los seguidores de Nath apoyándola van en aumento por el difícil momento que tuvo que atravesar y su valentía para contar su historia.