"Pareces un anciano": Le dicen a Ricky Martin por su barba

El artista puertorriqueño Ricky Martin ha dado de qué hablar por un sorpresivo cambio de look que se hizo estos días.

El artista boricua de 49 años y ex miembro de la agrupación 'Menudo' subió una foto en la playa a través de Instagram, no obstante, hubo un detalle que no dejó de acaparar la atención de sus seguidores: su barba.

Al parecer, Ricky se tinturó la barba en un tono rubio platinado, casi cercano al blanco. Las críticas de sus seguidores no se hicieron esperar, pues consideraron que se ve mucho mayor de lo que es.

Mientras que algunos consideraron que se veía como un anciano, otros dijeron que parecía "el hijo guapo de Santa Claus" y que "todo se le ve bien".