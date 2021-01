El disco '21' de Adele cumple 10 años desde su lanzamiento

El 24 de enero de 2011, Adele lanzó el disco que la catapultaría a la fama mundial y la convertiría en una de las artistas más escuchadas y aclamadas. Así es, ya han pasado 10 años desde que el icónico '21' salió a la luz.

El primer sencillo del álbum, 'Rolling in the deep', fue escrito en un restaurante chino en San Francisco, sin imaginarse que sería el hit número 1 en aquella época, y que posteriormente sería versionado por reconocidas artistas como 'la reina del soul', Aretha Franklin.

Otros temas como 'Someone like you' y 'Set fire to the rain' se convirtieron rápidamente en himnos del desamor en todo el mundo. Su ritmo melancólico y la potente voz de Adele en sus temas, convirtieron a '21' en el disco más vendido en lo que va del siglo XXI.

Asimismo, la versión de la cantante británica de 'Lovesong' de The Cure, se ganó el aplauso de sus seguidores, tanto así que se afirmaba que podía incluso superar la canción original. Con 31 millones de copias vendidas y tres récord Guiness, '21' no ha sido aún derrocado, pese a los nuevos talentos que se han forjado en los últimos tiempos.