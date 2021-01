Lluvia de memes a Natalia París por recomendar ingerir dióxido de cloro para COVID -19

Todos hemos visto a través de las redes sociales diferentes eventos, fiestas y reuniones en las que los asistentes no respetan las medidas de bioseguridad para frenar los contagios de coronavirus alrededor del mundo.

A pesar de que en el país han muerto más de 50 mil personas, diversas fiestas clandestinas o en el mar, en las que no se usa tapabocas, ni se practica el distanciamiento social, han tomado fuerza en algunos municipios de Colombia.

La DJ Natalia Paris fue cuestionada en sus redes sociales por promocionar y hacer parte de fiestas en el mar, en las que no se respetan las medidas de autocuidado.

En una reciente publicación de la colombiana, en la que está tocando para un grupo de personas en el mar, un seguidor le preguntó si no corrían riesgo al no usar tapabocas, a lo que París respondió que no porque “todos habían tomado dióxido de cloro”, una respuesta que generó la indignación de varias personas, pues no se ha comprobado que el químico ayude a no contagiarse.

Que rico una fiesta así con sexo drogas y mucho dióxido de cloro! 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/X8rYQ3ore5 — alejocalderon (@alejocalder0n) January 26, 2021

Como era de esperarse, diferentes usuarios en redes sociales mostraron su indignación con la DJ de la mejor manera en la que se puede en Internet, con memes.

El hígado de Natalia Paris después de tomar dióxido de cloro. pic.twitter.com/tIaq5yewJL — Joselo Funesto (@nosoyjoselito_) January 26, 2021

¿La misma Natalia Paris que cree que las hormonas del pollo nos volvieron maricas? pic.twitter.com/nQQcbPy1TW — Denalo Snow (@ValentinoSnow27) January 26, 2021

Médico: El Dióxido de Cloro puede causarle intoxicaciones que pueden incluso matarla.

Natalia Paris: si venga el líquido. pic.twitter.com/QaXqL6223F — Don Javi (@lasaldecolombia) January 26, 2021