‘Epa Colombia’ revela que “nació súper lesbiana” y no tendría nada con hombres

La ‘infulencer’ colombiana ‘Epa Colombia’ se unió a la tendencia de responder preguntas sobre su vida a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la empresaria habló sobre su homosexualidad y la relación que tiene con la futbolista Diana Celis, quien en día anteriores le fue infiel.

Uno de los seguidores de Daneidy Barrera, le preguntó si le gustaban los hombres o si tendría una relación con uno, algo que la joven respondió con un rotundo no:

La joven también reveló que nunca ha tenido relaciones sexuales con hombres, pero que lo consideraría si se tratara de una venganza hacia su pareja:

“Si Diana me llega a traicionar sí, yo nunca he estado con un hombre y uno tiene que probar todo. Si Diana me traiciona sí lo hago porque eso no se hace”.