Exesposa de Armie Hammer considera que el actor es “un monstruo”

El polémico actor Armie Hammer, que se encuentra envuelto en un escándalo luego de que se filtraran conversaciones en el que acosa a mujeres y se considera 100% caníbal, ha sido llamado “monstruo” por Elizabeth Chambers, su exesposa y madre de sus hijos.

Hammer, que aseguró que todo se trataba de ataques falsos en su contra, empezó a retirarse de diferentes proyectos en el que estaba trabajando como Shotgun Wedding y The Offer.

De acuerdo con una fuente cercana a Chambers que habló con el medio Daily Mail, ella sí cree en las acusaciones de las mujeres, aunque la han dejado en shock, conmocionada y enferma:

“Armie parece ser un monstruo. Muchas de estas mujeres se han acercado a Elizabeth y, aunque al principio no quería admitirlo, ahora sabe que están diciendo la verdad. Armie tenía un lado completamente diferente de él que ella no conocía. Si siempre estuvo ahí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”.