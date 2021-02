Natti Natasha anuncia que se casa con el productor musical 'Raphy' Pina

La cantante dominicana, conocida por ser la intérprete de 'Sin pijama' y 'Criminal', les reveló a sus seguidores que se casará con 'Raphy' Pina, dueño de la exitosa productora Pina Records.

“También quería gritarlo a los 4 vientos. I said yes (Yo dije sí)” fue la frase con la que la artista no escondió su emoción de revelar que está comprometida.

En la publicación con la que Natti Natasha anunció su matrimonio, aparece su mano con un anillo enorme, mientras su prometido la sostiene.

A pesar de que la dominicana ha mantenido su vida sentimental fuera de los focos de los medios y las redes sociales, desde que hizo público el compromiso no ha dejado de expresarle su amor a Pina, quien también es mánager de Daddy Yankee.