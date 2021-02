James Rodríguez revela por qué no quiere que su hijo Samuel se dedique al fútbol

El 10 de la Selección, James Rodríguez, hizo parte del primer episodio de ‘La Interna’, una mini serie web con videos de los jugadores y datos curiosos de la Federación Colombiana de Fútbol.

En el video, que no dura más de tres minutos, el futbolista habla sobre su pasión por otros deportes, cómo le ha ido siendo padre, sus tatuajes y su deseo de que su hijo Samuel no se convierta en el futuro en futbolista.

James, actual jugador del Everton, reveló por qué no le gustaría que su hijo siguiera sus pasos:

“Mira que no me gustaría mucho. Es una profesión muy dura, a veces es injusta. Pero bueno, yo no voy a obligarlo a que haga lo que yo quiera. Si a él le gusta algo, y si le apasiona algo, que lo haga con todo el amor del mundo y que sea feliz”.