¡Hola colegio! Conoce la lista de canciones que cumplen 10 años este febrero

Existen muchas canciones que han marcado a generaciones de amantes de la música. Artistas como Lady Gaga, JLo, Pitbull, The Black Eyed Peas y LMFAO nos han dejado grandes temas que ya podríamos considerar como “clásicos de nuestra adolescencia” pues este febrero cumplen 10 años.

Mira También: SELENA GOMEZ Y RAUW ALEJANDRO CANTARÁN 'BAILA CONMIGO' EN PREMIOS LO NUESTRO 2021

Aunque parezca que las escuchamos ayer por primera vez, las cuatro canciones que les nombraremos cumplen su primera década este segundo mes de 2021, algo que hará sentir viejos a muchos.

¿Qué hacías en el 2011 cuando Lady Gaga lanzó ‘Born this way’, JLo y Pitbull ‘On the floor’, The Black Eyed Peas ‘Just can't get enough’ y LMFAO ‘Party Rock Anthem’?

Lady Gaga - Born this way

Jennifer Lopez y Pitbull - On the floor

Just can't get enough - Black Eyed Peas

Party Rock Anthem - LMFAO