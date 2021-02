Kimberly Reyes es criticada por exceso de Photoshop en su cola

La actriz Kimberly Reyes se ha destacado por ser una de las actrices más cotizadas y deseadas de Colombia. Su despampanante figura y su gran talento la han hecho una cara reconocible en la televisión colombiana.

Recientemente, la actriz contó en su cuenta de Instagram los problemas de inseguridad que tuvo con su cuerpo, y específicamente su cola, que resultó siendo el atributo que más elogian de ella.

"Desde niña, tener la cola grande ha sido como un atributo que si bien me elogian... me ha acomplejado. Casi nunca me quito el pareo (salida de baño) en la playa si hay gente o desconocidos. Poco uso vestidos pegados o hasta anchos porque me hacen ver redonda en todos lados", escribió la actriz.

Sin embargo, este testimonio no fue lo único que llamó la atención, pues en la foto, Kimberly sale mostrando su cola, la cual se ve muy retocada digitalmente, dando la impresión de que fuera dibujada. Además la tanga del body que usa, parece bastante falsa. Esta es la imagen que ha generado la controversia: