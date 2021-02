"Yo estoy desesperado", Ricardo Montaner le pide a Evaluna que ya le dé nietos

En entrevista con el medio 'Suelta la sopa' desde el aeropuerto de Ciudad de México, Ricardo Montaner aseguró que está a la expectativa de que Evaluna y Camilo le den su primer nieto, y espera que eso se dé muy pronto.

"Están esperando a que Evaluna termine su serie, que está grabando para Nickelodeon, y yo creo que después va a encargar", expresó el artista venezolano.

No obstante, la cantante y actriz todavía no se siente preparada para dar ese paso, puesto que no se sabe si 'Club 57', programa en el que está participando, tendrá más temporadas o no. En caso de que si las haya, no podrá cumplir ese deseo por el momento, y deberá enfocarse en temas profesionales.

“Ahora voy a grabar seis meses, pero depende si deciden hacer más temporadas; tenemos que esperar”, expresó Evaluna, quien hace poco se mudó a Bogotá con su esposo Camilo.