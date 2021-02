Las 5 presentaciones más memorables de la historia del Super Bowl

El Super Bowl (o Súper Tazón como se le llama en algunos países) es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo entero.

Miles de compañías lanzan campañas creativas de sus productos en este espacio, lo cual recauda miles de millones de dólares al año. Sin embargo, esto no es todo.

El Super Bowl ha reunido a los mejores artistas del momento para hacer espectáculos donde la música y los efectos especiales en el escenario han hecho alucinar a millones de fanáticos.

Por eso, aquí traemos los shows más memorables de este evento, y algunos que incluso han tenido gran controversia.

5. Lady Gaga (2017)

Con una entrada triunfal desde el techo del estadio, efectos despampanantes y vestuarios ostentosos, la cantante ganadora del Óscar por su papel en 'A star is born' cantó los éxitos que la catapultaron a la fama como 'Poker face', 'Just Dance', 'Telephone', Bad Romance' y 'Million Reasons'.

4. Michael Jackson (1993)

El 'rey del pop' no podía faltar en este conteo. Sus excepcionales pasos de baile y su inconfundible voz enloquecieron a sus fanáticos hace 28 años en el medio tiempo del Super Bowl. Con éxitos como 'Billie Jean', 'Black or white' y 'Heal the world' causó sensación en el planeta entero.

En aquel año, su presentación se convirtió en la más vista en la historia del evento, e incluso tuvo mucha más audiencia que el partido.

3. Prince (2007)

El imponente estilo y voz de Prince también estuvo presente en el Super Bowl. En medio de un torrencial aguacero que cayó en el estadio, el artista desplegó todo su talento con canciones como ‘Purple Rain’,‘Let’s Go Grazy’, ‘Proud Mary’ y ‘Best of you’,

2. Janet Jackson y Justin Timberlake (2004)

Este fue sin duda alguna, una de las presentaciones más controversiales del Super Bowl, luego de que el ex miembro de N'Sync Justin Timberlake le arrancara parte de su blusa a Janet Jackson y dejara al descubierto uno de sus senos.

Ante este hecho, muchos medios no atacaron a Timberlake sino a Jackson por lo ocurrido, vetando sus canciones de los principales canales de música de la época y arrastrándola al fracaso en su carrera artística.

1. Shakira y Jennifer López (2020)

Después del concierto de Michael Jackson, el espectáculo de Shakira y JLo se convirtió en el más visto de la historia de este evento.

Con una mezcla de géneros musicales como salsa, champeta, pop, rock cumbia y reggaetón; la introducción de temas como 'Kashmir' de Led Zeppelin, y la participación de Bad Bunny y J Balvin, la comunidad latina en Estados Unidos enloqueció al ver a grandes figuras representándolos en un suceso de tal magnitud.