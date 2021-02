La electrizante presentación de Miley Cyrus en el Super Bowl

A través de su cuenta de TikTok, Miley Cyrus realizó la trasmisión en vivo de su esperada presentación en la previa del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La rockstar, se presentó en Tampa, Florida, frente a 1,000 trabajadores del área de la salud que ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Mira También: SUPER BOWL: REVELAN COMERCIAL DEL 'JOVEN MANOS DE TIJERA'

Durante una hora y media, Miley cantó sus grandes canciones y covers, que hicieron cantar y vibrar a los asistentes y espectadores del show, que sorprendió a más de uno.

Miley, además de cantar y bailar, reflexionó sobre la pandemia y agradeció a todas las personas que han atendido la situación desde primera línea.

Miley Cyrus interpreta 'Heart of Glass' en la previa de la #SuperBowl pic.twitter.com/xoMMpmhXD1 — El HuffPost (@ElHuffPost) February 7, 2021

MILEY CYRUS Y JOAN JETT CANTANDO BAD KARMA ES EL PODERIO FEMENINO QUE AMO Y MEREZCO #SuperBowl pic.twitter.com/bslqebuJYq — 𝖕𝖑𝖆𝖘𝖙𝖎𝖈 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙𝖘 (@milesholy) February 7, 2021

Las canciones que Miley interpretó fueron:

Hey Mickey

Prisoner

Night Crawling

Mony Mony

Heart of Glass

Head Like a Hole

High

Edge Of Midnight

Bad Karma

Bad Reputation

Hate Myself For Loving You

Angels Like You

Plastic Hearts

Party In The USA

Wrecking Ball

The Climb