Este 12 de febrero, Dua Lipa lanza su nuevo sencillo 'We’re Good', con un tempo lento, la canción es una historia sensual de dos amantes que necesitan tomar caminos separados. Producida por Sly, esta pista de ritmo lento está tomada de 'Future Nostalgia - The Moonlight Edition', que también incluye los exitosos sencillos 'Don’t Start Now', 'Physical', 'Break My Heart', y 'Levitating'.

El video de 'We’re Good' muestra a Dua Lipa dando una serenata a los invitados, en un restaurante de aspecto exquisito, en un barco de principios del siglo XX. En el mismo restaurante, el destino de una langosta, también da un giro inesperado ... El hermoso y surrealista video está dirigido por Vania Hetmann y Gal Muggla.

'Future Nostalgia - The Moonlight Edition', también se lanza hoy en todas las plataformas digitales. Esta edición de lujo incluye tres canciones nuevas inéditas, 'If It Ain't Me', 'That Kind of Women', y 'Not My Problem (feat. JID)', e incluirá el sencillo top 10 de Miley Cyrus con Dua Lipa: 'Prisoner', que ha alcanzado las 250 millones de reproducciones en todo el mundo. También, en el álbum se encuentra 'Fever' con Angèle, que pasó tres semanas en el # 1 en Francia, y 11 semanas en el # 1 en Bélgica,y el éxito junto a J Balvin y Bad Bunny , ¨UN DIA (ONE DAY) (Feat. Tainy)¨, que ha llegado a más de 500 millones de reproducciones.