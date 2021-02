"Ahora si quedó re contra ñero": Duras críticas a ‘La Liendra’ por tatuarse el cuello

A través de sus redes sociales, Mauricio Gómez, conocido en Internet como ‘La Liendra’, compartió un video en el que muestra con orgullo los nuevos tatuajes que se realizó en el cuello.

Mira También: ASÍ LUCE EN LA ACTUALIDAD EL AUTOR DE ‘SAN VALEN-TÍN-TÍN’

Los tatuajes, que significan mucho para el polémico creador de contenido, no gustaron mucho a sus seguidores que lo han llamado “ñero” o le han preguntado por qué tomó la decisión de marcar su cuerpo de esa manera.

"Ya les mostré mis tatuajes y ahora quiero explicarles el significado de cada uno. Primero el pulpito porque es muy inteligente, segundo como es un pulpo se adapta al ambiente por naturaleza. A este lado tengo una paloma como con raíces, lo cual significa que quiero volar muy alto".

Una cara que se desenvuelve, que según el influenciador está relacionado al alma, y un código QR el cual al ser escaneado envía de forma directa a su perfil de Instagram, fueron los otros tatuajes que se realizó ‘La Liendra’ en su cuello.

Los seguidores del joven colombiano, a los que no les gustaron los tatuajes, lo llenaron de comentarios como "Liendra qué mond... te hiciste", "Se enloqueció este man", "Ahora si quedó re contra ñero", "No te lucen pero para nada" y "Me imagino la cara del papá de daniduke sería algo como Daniela María quedas desheredada".