Rihanna sube la temperatura con atrevido ‘topless’

A través de su cuenta oficial de Instagram y la de su empresa Savage x Fenty, la cantante, actriz y diseñadora de moda Rihanna compartió una foto que dejó a sus seguidores totalmente sorprendidos.

En las imágenes, la intérprete de ‘Umbrella’ aparece en topless, mientras cubre su cuerpo tatuado con las manos.

Los textos con los que Rihanna compartió las imágenes en las dos cuentas fueron diferentes. En la personal, escribió: "yo no quiero que no uses lencería esta noche, mi amor" y en la de Savage x Fenty: "Mantente alejado de mi Instagram, es pura tentación". En la publicación, la cantante nos promete una “primavera salvaje”, ¿de qué tratará?