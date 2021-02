“Tuve tres derrames y un infarto”: Demi Lovato habla de su sobredosis

El pasado 17 de febrero se lanzó el tráiler de ‘Dancing with the Devil’, el documental que contará algunos detalles de la carrera y vida de la actriz y cantante estadunidense Demi Lovato.

Mira También: A.B. QUINTANILLA, HERMANO MAYOR DE SELENA, PADECE DE ENFERMEDADES MENTALES



En las imágenes, Lovato recuerda el duro episodio de sobredosis que atravesó en el 2018, en el que casi pierde la vida por consumir grandes cantidades de fentanilo:

El documental, que también revelará las secuelas que dejó la sobredosis en el cuerpo de la artista, se estrenará el próximo 23 de marzo a través de la plataforma YouTube:

"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo manejar vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer".