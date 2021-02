Es oficial: Kim Kardashian le pidió el divorcio a Kanye West

La Corte Superior de Los Ángeles confirmó que el pasado 19 de febrero, Kim Kardashian solicitó el divorcio de su esposo Kanye West, con quien se casó en 2014, según lo confirmó la revista Vogue.

Ya desde hace un tiempo, han vivido separados. Mientras que West se mudó a su residencia en Wyoming, Kardashian permanece en California con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Pese a que no se han revelado los detalles sobre los motivos de su separación, a inicios de enero surgieron fuertes rumores de una relación extramatrimonial entre West y el maquillador Jeffree Star.

La pareja se conoció a inicios de los 2000, sin embargo no fue sino hasta el 2012 que confirmaron su noviazgo.

Dos años después, West le propuso matrimonio a Kardashian en una mediática propuesta que incluso fue transmitida en el programa 'Keeping up with the Kardashians'. Luego celebraron su matrimonio en una lujosa ceremonia en Italia. Hasta la fecha, era considerada una de las parejas más influyentes de la década.