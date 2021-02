Kendall Jenner lanza su marca de tequila y la acusan de apropiación cultural

Kendall Jenner está en el ojo del huracán con México por haber creado su propia marca de tequila llamado 818. Según lo reveló la modelo, ha estado trabajando de forma anónima para crear el tequila con el mejor sabor en Jalisco.

“Después de docenas de cateos de sabor a ciegas, viajes a nuestra destilería, entrar en competencias de degustación por el mundo de forma anónima y ganar... tres años y medio más tarde creo que ¡lo hemos hecho!”, expresó a sus seguidores a modo de sorpresa.

La bebida ganó el primer premio como mejor licor reposado en los World Tequila Awards de 2020 y obtuvo el premio de bronce en la categoría de añejos.

Sin embargo, la publicación no cayó nada bien en el público mexicano, quien la acusó de apropiarse y lucrarse de un licor propio de este país y que no tiene nada que ver con ella por no haber nacido allí.

Para hacer contrapeso al producto de Jenner, los internautas han invitado a consumir el tequila local producido por familias y empresas mexicanas, pues es mucho más barato que el producido por ella y de paso, se apoya a la economía del país.

Bueno para los que no sepan, Kendall Jenner creó una tequilera en México para sacar su nuevo tequila, por lo visto la planta está en Jalisco pero yo invito a mis mexicanos a consumir tequila local por favoooor 🥺 no saben lo delicioso que es, además de que pic.twitter.com/gW13coyZ65 — Majo; ♡. (@vitanSoleil) February 17, 2021

Yo viendo como Kendall Jenner saca su marca de tequila pic.twitter.com/rfRDuaevAo — Babysatan 🩸 (@ffffxr) February 16, 2021