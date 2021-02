María Alejandra Jara, hermana de Paola Jara, muestra sus atrevidos tatuajes

María Alejandra Jara, hermana de la cantante de música Paola Jara, publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos en los que mostró los tatuajes.

En las imágenes, tomadas en las playas de Cancún, México, la comunicadora social mostró sus tatuajes en la cadera y espalda, mientras usaba un ajustado bikini.

“La que no se iba a tatuar ‘nunca’ esto me hace pensar que siempre seremos cambiantes y con el tiempo no seremos los mismos”.