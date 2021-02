Mateo Carvajal confiesa hace cuánto no hace "el delicioso”

A través de sus historias de Instagram, Mateo Carvajal, deportista colombiano y expareja de Melina Ramírez, utilizó la herramienta de preguntas para contestar algunas de las inquietudes y dudas de sus seguidores sobre su vida personal.

Carvajal, que ganó el Desafío Súper Humanos 2017, respondió a cada una de las preguntas con su estilo único y carismático.

Uno de los seguidores del colombiano quiso saber sobre la vida sexual de Carvajal y le preguntó hace cuánto no realizaba “el delicioso”, forma en la que se llama al sexo en las redes sociales.

“¿Hace cuánto no hace el delicioso?”.

Mateo, aseguró que lleva tiempo sin tener intimidad, algo que no convenció a sus seguidores:

“Espere yo miro qué horas son. Mentiras, ya no me acuerdo, no sé, hace mucho, por ahí año y medio”.