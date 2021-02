¡Confirmado! La serie Wandavison no tendrá segunda parte

Wandavision ha sido una de las series más vistas y comentadas por las personas actualmente, la trama ha capturado la atención de todo tipo de público desde jóvenes hasta adultos amantes del universo Marvel.

Kevin Feige CEO de la compañía de comics anunció en un panel de críticos de televisión que por ahora no tienen pensado lanzar la segunda parte de esta serie, sin embargo, no descarta la posibilidad de que pueda suceder, por el momento esperarán que la serie termine y luego analizaran las posibilidades.

También anunció que la Bruja Escarlata estará presente en el próximo estreno del universo Marvel ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Kevin Feige, CEO de la compañía dijo: “Lizzy Olsen pasará de ‘WandaVision’ a la película de Doctor Strange.”