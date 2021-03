Will Smith está pensando entrar en la política

Durante una conversación con el presentador Jon Favreau en el podcast político Pod Save America, el actor estadunidense Will Smith promocionó su nueva serie Amend: The Fight For America y habló de sus intenciones de hacer parte de la política.

En su nueva producción, que está disponible desde el 17 de febrero de este año, Will Smith muestra un análisis de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual promete la “libertad e igual protección para todas las personas”.

La idea de Amend: The Fight For America nació cuando Smith estaba reflexionando acerca de qué podía hacer él por su país cuando sucedió el asesinato de George Floyd a manos de la policía, lamentable hecho que tuvo lugar en mayo de 2020.

La muerte de Floyd desató la indignación de muchos estadunidenses y personas alrededor del mundo, motivo por el cual actor quiere en seis episodios aliviar los daños del racismo en Estados Unidos.

En la conversación, el actor se mostró muy agradecido con el movimiento Black Lives Matter y habló de su posible entrada a la política: