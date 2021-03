¿Yina Calderón Luna Gil o Epa Colombia?, Mateo Carvajal toma una difícil decisión

Mateo se sometió a una famosa dinámica de Instagram ‘casar, coger o matar’ donde sus seguidores les dan el nombre de tres personas y él elige qué haría con cada una de ellas.

El juego lo realizó junto a ‘La liendra’, muchos fueron los nombres de las personas que rondaron por las historias del influencer, desde Luisa Castro ex novia de Mauricio ‘La liendra’ hasta Jéssica Cediel, Lina Tejeiro y Melina Ramírez.

En medio de la dinámica al modelo Mateo Carvajal lo pusieron a elegir entre, Luna Gil, Epa Colombia y Yina Calderón, entre risas no supo que responder, pero luego de que Mauricio le insistiera, dijo: “mato a Luna Gil, me caso con Yina y me cojo a Epa Colombia o a cualquiera de las dos, igual son empresarias”, expresó.