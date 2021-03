Exnovia de ‘La Liendra’ está rifando una noche de pasión con ella

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cual tiene privada, Mercedes Uhía, exnovia del creador de contenido colombiano ‘La Liendra’, reveló que está rifando una noche de pasión e intimidad con ella.

De acuerdo con la joven, que cuenta con más de 227.000 seguidores, el concurso es “100% real” y pueden participar hombres y mujeres que se encuentren en cualquier ciudad de Colombia.

Los interesados en la rifa deberán pagar una inscripción de 200,000 pesos y llenar un cuestionario a través de la plataforma WhatsApp.

La noche de pasión con Uhía incluirá: Baile, licor, cena, pasar la noche en hotel 5 estrellas, pasar toda la noche junto a ella y tener intimidad:

“No importa en qué parte de Colombia estés, todas las ciudades pueden participar. Hasta allá iré”,

“Feliz noche amigos virtuales. Dios los bendiga siempre y si me quieren juzgar por el concurso, ADELANTE… Igual me porte bien o me porte mal, siempre hablarán. Los amo”.