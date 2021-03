"Yo no soy la del 'Club 10'": Yina Calderón sobre su parecido con Juliana Velásquez

Yina Calderón es una de las influencers más polémicas en Colombia. Sus excesos y cirugías han estado en boca de todos en redes y han generado un sinfín de escándalos.

Recientemente, la influencer respondió preguntas de sus seguidores mediante la dinámica de ‘preguntas y respuestas’’.Uno de sus usuarios le preguntó sobre el supuesto parecido con Juliana Velásquez, actriz de ‘Pa’ quererte’.

Yina confesó que en varias oportunidades la han confundido con la joven actriz y se han tomado fotos con ella creyendo que se trata de Juliana.

“Cada vez que ella hace una producción siempre me piden fotos a mí. Yo no soy la del Club 10, por favor. Siempre me preguntan cómo era Dinodoro, no soy yo, es Juliana Velásquez“, expresó Calderón en su cuenta personal.