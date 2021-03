"Valóremen": El error al hablar por el que se la tienen ‘montada’ a La Liendra

A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido Mauricio Gómez, conocido en las redes como ‘La Liendra’, lamentó que el equipo italiano Juventus fuera eliminado de la Champions League.

El joven, es seguidor y fanático de Cristiano Ronaldo, motivo por el cual no podía creer que el equipo hubiera quedado eliminado frente al Porto, partido que no pudo presenciar por estar de vacaciones en Cancún, México, con su novia Dani Duke.

Mira También: COLOMBIA VS MÉXICO: JOVEN MEXICANO COMPARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LOS DOS PAÍSES Y SE VUELVE VIRAL



Cuando ‘La Liendra’ se estaba lamentando por la eliminación del equipo, cometió un error de pronunciación que las redes no han perdonado. El joven dijo "valóremen" en lugar de "valórenme":

"Parce, ¿cómo así que hoy jugó Juventus-Porto y no me lo vi, no supe nada? Ya sé que ganó la Juventus, pero no sé, o sea, parce, me perdí ese partidazo. Valóremen, a lo bien. Los quiero mucho, parce".