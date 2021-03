Jason Momoa, protagonista de ‘Aquaman’, lució una ruana hecha en Iza, Boyacá

Se volvió viral en las redes sociales un video compartido por el actor estadunidense Jason Momoa, en el que muestra con orgullo que tiene una ruana realizada en Iza, Boyacá, uno de los pueblos que más artesanías genera en el país.

El actor de producciones como ‘Aquaman’, ‘Liga de la Justicia’ y ‘Juego de Tronos’, reveló que le gustó mucho la ruana y que quiere tener mpas:

“Mahalo para Tejidos Rebancá por su increíble artesanía, me encanta este abrigo (ruana), me recuerda a la película ‘Dune’. Todo hecho a mano en Colombia. Me quedé realmente impresionado y quiero cinco más”.