The Weeknd anuncia que realizará un boicot a los Premios Grammy

De acuerdo con un comunicado publicado por el medio The New York Times, el cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd ya no presentará sus canciones a los Premios Grammy, luego de que no quedara nominado en ninguna categoría, a pesar de haber tenido un exitoso 2020:

"Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy".

A pesar de que 'Blinding Lights', una de las canciones más exitosas del artista ha permanecido en el top 10 de la lista Billboard Hot 100 durante todo el año, los miembros de Recording Academy decidieron no nominarlo a ninguna categoría.

Cuando salió la lista oficial de nominados, The Weeknd publicó en su cuenta de Twitter que los premios eran corruptos:

"Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...".

Finalmente, el artista pidió a otros músicos unirse a su iniciativa para que la entrega de los premios se llevara con transparencia.