El sensual video con el que Aura Cristina Geithner promociona su OnlyFans

La actriz colombiana Aura Cristina Geithner, que cautiva a sus seguidores con las diferentes publicaciones que realiza en sus redes sociales, mostró un adelanto de lo que será el contenido que compartirá en su cuenta de OnlyFans, plataforma en la que se paga por material exclusivo.

En el video promocional de su cuenta en la popular plataforma online, la actriz aparece frente a una biblioteca mientras luce un ajustado vestido rojo, mientras realiza sugestivos movimientos frente a la cámara.

Luego de realizar sensuales movimientos, Geithner, de 53 años, empieza a quitarse el ajustado vestido y queda en ropa interior negra, la cual dejó al descubierto el cuerpazo que tiene.

Durante una entrevista para La FM, la actriz reveló qué tipo de contenido ofrecerá a sus suscriptores:

"Vamos a tener todo tipo de contenidos, que de alguna manera he ido reforzando en mis redes. Yo soy mujer del entretenimiento, actriz, cantante y modelo, me encantan las cámaras y me enamoran. Estamos pensando en crear contenidos entretenidos para que las personas se enamoren más de Aura Cristina Geithner”.