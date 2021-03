Almacenes Only aclara supuesto vínculo con cuenta de OnlyFans

En Twitter se ha desatado una ola de comentarios por una cuenta creada con el nombre de @only___fans que causo revuelo entre los internautas ya que aparentemente representaba al tradicional almacén de ropa Only.

En esta cuenta subieron una imagen en la que almacenes Only aclaraba su supuesto vínculo con la plataforma de contenido erótico Onlyfans.

"Almacenes ONLY, líder en precios bajos, se permite aclarar a su distinguida clientela que no tiene ninguna relación comercial ni de ningún tipo con una aplicación llamada OnlyFans", decía la imagen.

Además, aclaraban que dicha cuenta de Twitter (@only___fans) correspondía a un "club de fans de Almacenes Only”, “Lamentamos las confusiones que se han venido presentando por mensaje directo en esta cuenta", expresaron al finalizar el comunicado.

Al parecer esta información es falsa, según el medio de comunicación EL TIEMPO se comunicó directamente con el almacén donde aclararon que ya se inició una investigación acerca del tema para determinar si alguno de sus empleados se encuentra vinculado con esto.

Otro aspecto que hace dudar sobre la veracidad de este comunicado es que la cuenta de Twitter donde fue publicado solo cuenta con cinco trinos a pesar de que fue creada en el 2017, además, estos trinos son fotografías de prendas que aparentemente venderían en el almacén pero no corresponden con el catálogo oficial del mes de marzo. Es decir, estos productos no los vende almacenes Only.

El último aspecto para dudar es que el comunicado no está publicado en su cuenta oficial de Facebook, la única red social que maneja el almacén Only ya que su cuenta de Twitter se encuentra inactiva.

Al parecer esta cuenta @only___fans, solo fue creada para ganar seguidores, pero luego de lo ocurrido la cuenta fue suspendida.

