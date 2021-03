¿Se parecen? Tini Stoessel posó junto a su hermano y causó revuelo en redes sociales

En una publicación realizada por el modelo Fran Stoessel, hermano de la reconocida cantante Tini quien protagonizo la famosa serie de Disney Channel ‘Violetta’, se ve a los jóvenes posando para la cámara y muchos de sus seguidores se sorprendieron al ver el parecido entre ellos.

En las fotografías se ve a los dos jóvenes posando juntos, ella lleva un pantalón gris y su hermano un saco del mismo color, con el que hacen juego, sin embargo, en una de las fotografías Fran posa sin camisa y deja al descubierto sus musculosos brazos, pero Tini no se quedó atrás porque resalto por su belleza y dulzura.

Muchas fueron las reacciones que tuvieron los internautas sobretodo porque en las fotos se ve el gran parecido que tienen esta pareja de hermanos, “Ya no sé qué hacer no se con cual quedarme”, “demasiado hermosos”, “no pueden ser tan hermosos”, “los mejores hermanos que he visto en mi vida”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.