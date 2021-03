Yina Calderón respondió ante la duda de montarle competencia a ‘Epa Colombia’

Yina Calderón ha sido blanco de críticas en las últimas semanas desde que anunció que su hermana Juliana Calderón iba a sacar una línea de queratinas, razón por la cual generó cientos de comentarios en las redes sociales, muchos internautas afirman que quiere montarle competencia a ‘Epa Colombia’ y que solo esta poniendo el nombre de su hermana para fingir que el producto no es de ella.

Con el paso de los días ‘Epa Colombia’ hablo en una serie de historias en su cuenta de Instagram diciendo que su producto no tiene competencia, “hasta donde llega la envidia”, “uno no tiene amigas, yo creí que tenía amigas, pero por el dinero todo el mundo te traiciona”, expresó la mujer en sus videos. Muchos aseguran que les envió una indirecta a las hermanas Calderón.

Sin embargo, Yina respondió en sus historias de Instagram de manera muy contundente, en una dinámica que realizó de preguntas y respuestas un usuario le pregunto, “¿qué opinas de lo que dijo ‘Epa Colombia’ sobre las queratinas?”.

“Nunca he probado la queratina de ‘Epa’ me gustaría probarla (…) para vender tanto debe ser buena”, “como les aclaro, no es mía es de mi hermana, pero tiene todo mi apoyo y si me toca ponerle mi nombre se lo voy a poner porque no voy a desamparar de ninguna manera a mi hermana (…) para todo el mundo hay, todo el mundo puede emprender, no hay que tener miedo (…) o tiene miedito o qué”, concluyó Yina Calderón.

