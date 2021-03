Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores con su dentadura hecha en diamantes

Kim Kardashian la famosa modelo y empresaria, dueña de la línea cosmética KKW Beauty volvió a sorprender a sus seguidores con una excentricidad, no sin antes recordar que tuvo una ruptura con su pareja Kanye West.

En la publicación que realizó la Instagramer se puede ver que la mujer incrusto en sus dientes inferiores unos diamantes y los presumió en sus redes sociales con una foto de su boca donde los muestra.

Muchas fueron las reacciones de sus seguidores en la publicación, “Kim, si te has quedado sin formas de gastar tu dinero. Me vendría bien una cocina nueva”, “¿Por qué no donar a los hambrientos?”, “¿No fue por eso por lo que la robaron en París?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la fotografía.

