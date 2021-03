Yeferson Cossio mostró sus cicatrices luego del accidente que sufrió

El creador de contenido Yefferson Cossio fue noticia en todo el país tras haberse puesto prótesis mamarias como parte de un reto en redes. Muchos criticaron la arriesgada acción en la que casi le cuesta la vida.

Hace unos días, el joven que aseguró que ganaba 15 millones de pesos al día, tuvo un accidente en el que casi pierde la vida.

Pese a que sobrevivió, sufrió lesiones severas en sus piernas, por lo que se mantendrá en una silla de ruedas por los próximos 5 meses. El influencer recalcó a sus seguidores que no forma parte de campañas de marketing ni de ningún reto para ganar más fama en redes. Lo que le ocurrió fue bastante delicado.

“Esto si pasó. No es que venga a decir que me incapacitaron 5 meses para que pase apenas pase uno y diga que me recuperé gracias a que consumí X producto de magia en los huesos y les dé el 10 % de descuento”, dijo el joven.

Asimismo, mostró las cicatrices que le dejó el accidente en sus piernas. Por lo que se pudo ver, el joven está postrado en una cama y sus rodillas tienen vendas que cubren los rastros de sangre generados por los golpes.