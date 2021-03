"No sé hasta qué punto eso sea un problema": Pautips habla de lo que le "fastidia" en una relación

A través de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, Pautips le contestó a uno de sus seguidores, quien le preguntó si cuando tenía novio era 'celosa'.

"No soy celosa y me fastidia que lo sean conmigo porque yo trabajo en un medio en el que tengo que compartir con muchos hombres, y eso no significa que yo me vaya a meter con todos", expresó la influenciadora.

Además, manifestó que cuando un hombre la celaba ella sentía que dudaba de su "honestidad" y sus "valores". "Si yo estoy con una persona es porque en cierta manera yo sé que esa persona quiere estar conmigo", afirmó.

Por otro lado, la creadora de contenido manifestó que no sabía si eso era un problema para algunas parejas, ya que hay personas a las "que les gusta que los celen", pensando que eso es sinónimo de interés, pero que ella opina todo lo contrario.

Acá están sus declaraciones: