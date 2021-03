‘Epa Colombia’ sorprendió a su novia con millonario regalo

Daneidy Barrera Rojas o ‘Epa Colombia’, como se conoce en redes sociales ha sido blanco de críticas por los escándalos que ha protagonizado, pero también ha sido para muchos un ejemplo de superación con su emprendimiento de queratinas para el cabello, gracias a esto a generado empleo a muchas personas.

La Instagramer publicó una serie de historias en su perfil de Instagram donde muestra el costoso regalo que le dio a su novia Diana Celis, la jugadora de futbol del equipo de Santa Fe, en los videos se ve a Daneidy guiando a su novia hacia el lugar donde tiene la sorpresa.

“Tú me has visto llorar, tú me has visto caerme, tú me has visto levantarme, entonces amor, te mereces todo lo lindo que esta pasando en mi vida”, expresó Daneidy.

La novia lleva los ojos vendados y después de entrar al lugar se quita la venda y ve algo cubierto con una tela negra, la mujer procede a levantarla y lo que encuentra es una moto negra.

La mujer se emociona, besa a su novia y se monta en la motocicleta, “te amare toda la vida”, escribió la Instagramer.

